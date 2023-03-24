Подмосковье 24 марта 2023, 17:36 Подмосковье выиграло 6 медалей на международных соревнованиях по гребному слалому

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Спортсмены из Подмосковья завоевали шесть медалей на международных соревнованиях по гребному слалому. Турнир прошел в Республике Таджикистан. Сборная региона выиграла четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали около 100 спортсменов из семи стран.

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Две золотые медали получила Марина Новыш. Она стала лучшей в дисциплинах каяк-каноэ и каноэ-одиночка.

«Во время решающих заездов каяк-экстрима была сконцентрированна, за счет чего удавалось находить моменты, когда можно было вырваться вперед, стать лидером, а хорошая физическая форма помогла развивать на дистанции скорость. Все эти факторы и помогли мне стать первой. Вообще, день прошел отлично, подарил столько эмоций и главное — победу», — поделилась она.

Марина Новыш стала единственной спортсменкой, которой удалось выиграть две золотые медали в индивидуальных гонках.

В мужской каноэ-одиночке лучший результат показал Игорь Михайлов. Также Марина Новыш, Ксения Крылова и Ниямтонг Жаруван стали лучшими в дисциплине байдарка-одиночка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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