Подмосковье 22 февраля 2024, 10:18 Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по скоростному спуску на санях фото: Федерация санного спорта России

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Подмосковье выиграло две золотые и три серебряные медали на чемпионате России по санному спорту. Турнир прошел с 20 по 21 февраля в Красной Поляне в Сочи.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, чемпионкой страны в спринте среди женщин стала Дарья Олесик. В этой же дисциплине серебро завоевала Виктория Демченко, которая также заняла второе место в соревнованиях на одноместных санях.

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В состязаниях на двухместных санях Виктория Демченко и Олеся Михайленко выиграли золото и серебро.

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