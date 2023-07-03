Подмосковье 03 июля 2023, 17:27 Подмосковье выиграло 4 золотые медали на всероссийских соревнованиях по парусному спорту в Тольятти фото: Санкт-Петербургский парусный союз

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Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Поволжская регата 2023». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В регате приняли участие 490 спортсменов из 21 региона страны России, в том числе 36 человек из Подмосковья.

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В самом многочисленном классе «Оптимист» после десяти гонок первое место занял Егор Харламов из Долгопрудного. В классе «Лазер-стандарт» победил Вячеслав Удалов, представляющий Химки.

Среди женщин в классе «Луч-радиал» лучшей стала Алиса Сотникова из химкинской школы олимпийского резерва по летним видам спорта. В классе «Луч-мини» среди девушек победила София Дорохина из Долгопрудного.

Соревнования проходили в Тольятти в акватории Куйбышевского водохранилища.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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