30 января 2024, 18:43
Подмосковье выиграло 4 медали на международных соревнованиях по вольной борьбе
Сборная Московской области завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». В неофициальном командном зачете сборная России заняла первое место. За ней расположились команды Монголии и Белоруссии.
Лидер сборной России по вольной борьбе, выступающий за Подмосковье, Абдулрашид Садулаев стал победителем турнира в весовой категории до 97 килограммов. Еще одно золото взял олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев.
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В весовой категории до 70 килограммов серебряную награду получил действующий чемпион мира среди молодежи Иналбек Шериев.
В женской борьбе в весовой категории до 76 килограммов на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России Екатерина Букина.
«Легендарный турнир остается центром притяжения в мировой борьбе, несмотря на санкции. Во многом это говорит о том, что личность выдающегося борца и первого президента Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина продолжает объединять спортсменов всего мира», — подчеркнул директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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