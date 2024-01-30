Подмосковье 30 января 2024, 18:43 Подмосковье выиграло 4 медали на международных соревнованиях по вольной борьбе Федерация спортивной борьбы России

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Сборная Московской области завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». ​В неофициальном командном зачете сборная России заняла первое место. За ней расположились команды Монголии и Белоруссии.

​Лидер сборной России по вольной борьбе, выступающий за Подмосковье, Абдулрашид Садулаев стал победителем турнира в весовой категории до 97 килограммов. Еще одно золото взял олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев.

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​В весовой категории до 70 килограммов серебряную награду получил действующий чемпион мира среди молодежи Иналбек Шериев.

​В женской борьбе в весовой категории до 76 килограммов на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России Екатерина Букина.

​«Легендарный турнир остается центром притяжения в мировой борьбе, несмотря на санкции. Во многом это говорит о том, что личность выдающегося борца и первого президента Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина продолжает объединять спортсменов всего мира», — подчеркнул директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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