Подмосковье 24 ноября 2023, 12:08 Подмосковье выиграло 4 медали на чемпионате России по перетягиванию каната Пресс-служба городского округа Подольск

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Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната. Представители Московской области выиграли три серебра и бронзу.

Сборная Подмосковья взяла серебро на чемпионате России в категории до 720 килограммов. На соревнованиях за Кубок страны команда «Исток» из Фрязина в категории до 560 килограммов заняла второе место. Серебро также выиграли представители сборной Подольска — они выступали в категории до 720 килограммов.

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​В весовой категории до 640 килограммов на третьем месте Кубка России расположилась команда «Мособлгаз» из Одинцова.

Напомним, соревнования по перетягиванию каната проходили с 17 по 20 ноября в Екатеринбурге. Участниками стали более 300 спортсменов из 13 регионов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

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