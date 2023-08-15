Подмосковье 15 августа 2023, 10:00 Подмосковье выиграло 35 медалей на Играх стран СНГ Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковье выиграло 35 медалей вторых Игр стран СНГ. Соревнования завершились в Белоруссии. Спортсмены региона получили 17 золотых, 15 серебряных и три бронзовые награды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, представители региона получили золото в греко-римской борьбе, дзюдо, тяжелой и легкой атлетике, метании диска, самбо, гандболе и боксе. Серебро выиграли в легкой атлетике, стрельбе из пневматической винтовки и хоккее, а бронзу — в карате. Еще восемь медалей на Играх завоевали подмосковные пловцы.

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Соревнования прошли с 4 по 14 августа в Белоруссии по 20 видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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