Подмосковье 14 марта 2023, 17:17 Подмосковье выиграло 33 медали на всероссийских соревнованиях Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Второй этап всероссийских соревнований по плаванию прошел в Рузе. Спортсмены из Подмосковья выиграли 33 медали. Это 10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Золото выиграл Ярослав Писарев на дистанции 100 метров. В этой же дисциплине Григорий Неволин взял бронзу. Кроме того, они взяли первое и второе место на 200 метрах брасом. Кроме того, Ярослав Писарев поднялся на вторую ступень пьедестала на дистанции 50 метров, а на третью — Тимофей Гольтяков.

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Лучший результат также показали Дарья Тимашпольская и Виктор Скачков, серебро получили Иван Дудка и Евангелина Шейнина, а бронзу — Алексей Ананичев, Анастасия Зинченко и Павел Иванов.

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Турнир прошел 11 и 12 марта, в нем приняли участие воспитанники спортшкол клубов и оздоровительных организаций со всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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