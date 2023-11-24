Подмосковье 24 ноября 2023, 16:37 Подмосковье выиграло 31 медаль на всероссийских соревнованиях по бадминтону ГБУ ДО МО «СШОР по игровым видам спорта»

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Подмосковные спортсмены выступили на всероссийских соревнованиях по бадминтону. В копилке Московской области 12 золотых, четыре серебряные и 12 бронзовых наград.

Спортсмен из Красноармейска Никита Ней победил в мужском одиночном и парном разрядах, а также в миксте в паре со спортсменкой из Одинцова Варварой Шмыревой. В категории до 11 лет второе место в женском парном разряде заняла Анна Стеценко из Одинцова, третье место — Мария Мельникова из Орехово-Зуева.

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На соревнованиях также выступили спортсмены в категориях до 13, 17 и 19 лет.

Напомним, всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Встающие на крыло» проходили с 15 по 20 ноября в Орле. Всего на них выступили 325 спортсменов из 22 регионов России. Турнир включен в Единую календарно-плановую программу России и имеет призовой фонд в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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