Подмосковье 03 апреля 2024, 17:18 Подмосковье выиграло 3 медали на всероссийских соревнованиях по сноубордингу Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

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-Подмосковье выиграло три медали на финальном этапе Кубка России по сноубордингу. Команда региона получила золото, серебно и бронзу.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Дмитрий Карлагачев победил в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди мужчин. Второе и третье место среди женщин заняли Полина Смоленцова и Виктория Пухова.

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«Отметим, что в рамках соревнований Кубка России подведены итоги в общем зачете. Полина Смоленцова заняла третью позицию в дисциплине „параллельный слалом-гигант“, набрав в общей сумме 409 очков, а Дмитрий Карлагачев стал вторым с результатом 394 очка», — добавили в ведомстве.

Турнир будет проходить с 31 марта по 4 апреля в Сочи.

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