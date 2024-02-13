Подмосковье 13 февраля 2024, 17:27 Подмосковье выиграло 3 медали на спартакиаде по скоростному спуску на санях Федерация санного спорта России

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​Подмосковные саночники выиграли три медали на всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта. В копилке Московской области одна серебряная и две бронзовые награды.

​По итогам выступлений в дисциплине «одноместные сани» среди женщин второе место заняла Дарья Олесик, на третьем месте расположилась Виктория Демченко.

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Саночники Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов также взяли бронзу.

​Ранее в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщали, что представители Подмосковья Виктория Демченко и Олеся Михайленко показали лучший результат в дисциплине «двухместные сани» среди женщин.

Всего на счету Московской области 11 наград — три золотые, три серебряные и пять бронзовых.

Спартакиада сильнейших спортсменов проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе. В обновленных залах будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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