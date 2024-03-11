Подмосковье 11 марта 2024, 14:31 Подмосковье выиграло 3 медали на соревнованиях за кубок России по шорт-треку Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Подмосковные спортсмены завоевали три награды на соревнованиях за кубок России по шорт-треку. В копилке Московской области два серебра и бронза. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.

Фаиля Аймалетдинова заняла второе место в забеге на тысячу метров. Она уступила лишь 0,07 секунды сопернице из Свердловской области.

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​Среди мужчин на дистанции 1,5 тысячи метра бронзы удостоился Александр Шульгинов. ​В смешанной командой эстафете на две тысячи метров сборная Московской области оказалась второй.

Напомним, финал соревнований по шорт-треку проходил с 8 по 10 марта в Уфе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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