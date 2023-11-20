20 ноября 2023, 16:06
Подмосковье выиграло 3 медали на молодежном чемпионате Европы по боксу
Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на молодежном чемпионате Европы по боксу. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
Чемпионкой Европы в весовой категории до 63 килограммов стала Елена Бабичева из городского округа Домодедово. В шаге от награды высшего достоинства остановился Константин Опольский из Ногинска. Бронза — в активе воспитанника училища олимпийского резерва № 3 и подмосковной СШОР по боксу Рафика Амирханова.
Реклама
По итогам чемпионата сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 18 медалей, из которых девять золотых. На втором месте Польша, на третьем — Италия.
В молодежном чемпионате Европы приняли участие 299 боксеров из 34 стран мира. Турнир прошел в Черногории.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама