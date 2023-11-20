Подмосковье 20 ноября 2023, 16:06 Подмосковье выиграло 3 медали на молодежном чемпионате Европы по боксу фото: Европейская конфедерация бокса

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Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на молодежном чемпионате Европы по боксу. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

фото: Федерации бокса России фото: Федерации бокса России фото: Федерации бокса России фото: Федерации бокса России фото: Федерации бокса России

Чемпионкой Европы в весовой категории до 63 килограммов стала Елена Бабичева из городского округа Домодедово. В шаге от награды высшего достоинства остановился Константин Опольский из Ногинска. Бронза — в активе воспитанника училища олимпийского резерва № 3 и подмосковной СШОР по боксу Рафика Амирханова.

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По итогам чемпионата сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 18 медалей, из которых девять золотых. На втором месте Польша, на третьем — Италия.

В молодежном чемпионате Европы приняли участие 299 боксеров из 34 стран мира. Турнир прошел в Черногории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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