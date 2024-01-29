Подмосковье 29 января 2024, 15:27 Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по конькобежному спорту Союз конькобежцев России

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Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в министерстве физической культуры региона.

В спринтерском многоборье золото взяла Дарья Качанова. Она победила на всех четырех дистанциях, а сумму ее очков официально зафиксировали как рекорд катка «Кузбасс», где прошли соревнования. Коллега Дарьи по команде Елена Еранина стала бронзовым призером турнира.

Союз конькобежцев России

В классическом многоборье среди мужчин первое место занял Руслан Захаров. Представитель Московской области также установил рекорд катка на дистанции пять тысяч метров

Чемпионат России по конькобежному спорту проходил в городе Кемерово. Около 100 сильнейших конькобежцев из России и Белоруссии приняли участие в соревнованиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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