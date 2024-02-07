Подмосковье 07 февраля 2024, 18:01 Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по гребному спорту Фото: Федерация гребного спорта России

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Подмосковные гребцы завоевали три медали на чемпионате России в дисциплине «гребля-индор». В копилке Московской области золотая и две бронзовые награды.

​Среди женщин в категории «гребля-индор — легкий вес» на дистанции две тысячи метров лучшее время показала Мария Жовнер. Еще одна представительница Подмосковья Екатерина Костюхина заняла третье место.

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​Среди мужчин на этой же дистанции бронзу взял Михаил Арешкович. Напомним, чемпионат России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» проходил в Москве со 2 по 4 февраля. В турнире принимали участие представители 15 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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