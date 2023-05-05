Подмосковье 05 мая 2023, 15:00 Подмосковье выиграло 23 медали на первенстве России по боксу Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области

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Сборная Подмосковья выиграло 23 медали на первенстве России по тайскому боксу-муатай среди юниоров 10-11 и 12-13 лет. Регион вошел в тройку сильнейших регионов. Соревнования прошли в Выборге с 24 по 29 апреля.

Как рассказали в Минспорте, в турнире участвовали свыше 600 человек из 50 регионов России. Область выиграла семь золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей.

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Чемпионами первенства стали Геннадий Колюбаев, Ева Канакина, Маргарита Абрамова, Александра Земсковене, Глеб Горшков, Алена Максимова и Виктория Бакатина. Серебро выиграли Святослав Макарцев, Максим Угланов, Максим Мороз, Даья Грешнова, Ульяна Голубева и Михаил Пасынков. Бронзу получили Диана Торопова, Федор Сергеев, Кира Копелева, Артем Коробов, Виктория Коледенкова, Ярослав Орлов, Сильвестр Лебедев, Андрей Калашников, Федор Кубышев и Максим Долгополов.

Победители первенства вошли в состав национальной сборной для участия в первенстве мира по тайскому боксу. Оно пройдет в Турции осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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