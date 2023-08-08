Подмосковье 08 августа 2023, 11:39 Подмосковье выиграло 23 медали на чемпионате России по легкой атлетике Московский областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

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Подмосковные спортсмены выиграли 23 медали на чемпионате России по легкой атлетике. В копилке Московской области пять золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых наград. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В метании молота на счету подмосковных спортсменов сразу три медали. В беге на 1,5 километра победил Сергей Дубровский, серебро в этой дисциплине взял Алексей Бутранов. ​В прыжках с шестом чемпионом страны стал Тимур Моргунов. Ему удалось успешно преодолеть планку высотой пять метров и 87 сантиметров.

Екатерина Ивонина победила в беге на три километра, а в беге на 200 метров вице-чемпионом страны стал Андрей Лукин. В десятиборье подмосковные спортсмены Арсений Елфимов и Илья Шкуренев выиграли золото и бронзу соответственно.

Представители Московской области также соревновались в эстафетах 4 по 400 метров и 4 по 100 метров, прыжках в высоту, метании диска и других дисциплинах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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