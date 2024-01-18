18 января 2024, 13:17
Подмосковье выиграло 21 медаль на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
Подмосковные конькобежцы завоевали 21 медаль на третьем этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту. Турниры проходили при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Сильнейшие конькобежцы страны выступали на катке «Уральская молния», который в феврале станет местом проведения соревнований Спартакиады сильнейших.
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Напомним, третий этап Кубка России и всероссийские соревнованиях по конькобежному спорту проходили с 14 по 17 января 2024 года в Челябинске. Четвертый этап Кубка России состоится уже 27 февраля и продлится до 1 марта в Кирове. Финал сезона пройдет с 14 по 17 марта в Коломне.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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