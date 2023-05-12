Подмосковье 12 мая 2023, 10:54 Подмосковье выиграло 20 медалей на международных соревнованиях по ушу фото Федерация ушу и кунгфу Московской области

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Спортсмены, представляющие Подмосковье, завоевали пять золотых, пять серебряных и 10 бронзовых наград на международном турнире «Московские звезды ушу». Об этом сообщили в Минспорте региона.

Золотые медали в копилку сборной принесли Алена и Ксения Барабанова из Пушкино, жительницы Коломны Мария Якушина и Анастасия Сидякина и Камила Халилова из Дмитрова.

Серебро добыли представительницы Дмитрова Анна Киселева и Ольга Голдобина, Мариам Казумян и Екатерина Минеева из Люберец, а также Анастасия Динкит из Королева.

Бронза у Виктории Крюковой и Егора Красова из Дмитрова, Елизаветы Диордийчук из Люберец, Владимира Чердинцева, Василия Романова, Тимура Карпачева из Подольска. Также на третью ступень пьедестала взошли Кирилл Евтушенко из Королева, Тимофей Дронк, Артема Сычев и Артем Фролов из Воскресенска.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из восьми стран мира: Афганистана, Белоруссии, Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая и России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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