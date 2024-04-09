09 апреля 2024, 09:30
Подмосковье выиграло 2 золотые медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту
Подмосковье выиграло две золотые медали на Кубке России по велоспорту. Их получили Александра Ушакова и Кирилл Серяков.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсменка Александра Ушакова получила золотую медаль в гонке «короткий круг» среди женщин. Она также стала серебряным призером национального чемпионата в гонке «кросс-кантри».
Реклама
В соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «гонка с выбыванием» лучший результат показал Кирилл Серяков.
Турнир прошел 6 апреля в Краснодарском крае.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама