Подмосковье 09 апреля 2024, 09:30 Подмосковье выиграло 2 золотые медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту Федерация велосипедного спорта России

Читать 360tv в

Подмосковье выиграло две золотые медали на Кубке России по велоспорту. Их получили Александра Ушакова и Кирилл Серяков.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсменка Александра Ушакова получила золотую медаль в гонке «короткий круг» среди женщин. Она также стала серебряным призером национального чемпионата в гонке «кросс-кантри».

Реклама

В соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «гонка с выбыванием» лучший результат показал Кирилл Серяков.

Турнир прошел 6 апреля в Краснодарском крае.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».