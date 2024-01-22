Подмосковье 22 января 2024, 13:03 Подмосковье выиграло 2 золота на первенстве России по самбо СШОР по единоборствам Московской области

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Два первых места заняли подмосковные спортсмены на первенстве России по самбо среди юниоров до 24 лет. О результатах борцов рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

СШОР по единоборствам Московской области

Турнир в Нижегородской собрал более 450 сильнейших молодых спортсменов из восьми федеральных округов России. Два представителя Подмосковья поднялись на высшие ступени пьедестала почета. Это чемпион мира 2023 года Эльмира Кахраманова из Воскресенска, которая вновь доказала свое превосходство и завоевала золотую медаль. Второе золото на счету у Степана Солдатенкова из Королева. Он блестяще выступил в весовой категории свыше 98 килограммов. Оба спортсмена являются воспитанниками подмосковной СШОР по единоборствам.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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