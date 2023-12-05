05 декабря 2023, 11:25
Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве мира по боксу
Подмосковные боксеры завоевали две медали на первенстве мира по боксу среди юношей и девушек. В копилке Московской области серебро и бронза.
Всего на соревнованиях выступили 345 спортсменов из 51 страны. Кира Леонова из Подмосковья завоевала серебряную медаль турнира, а Ян Богданов — бронзовую.
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Национальная сборная России стала обладательницей 16 медалей, семь из которых — золотые, две — серебряные и семь — бронзовые.
Первенство мира прошло с 23 ноября по 4 декабря в Ереване.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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