Подмосковье 05 декабря 2023, 11:25 Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве мира по боксу Фото: IBA

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Подмосковные боксеры завоевали две медали на первенстве мира по боксу среди юношей и девушек. В копилке Московской области серебро и бронза.

Всего на соревнованиях выступили 345 спортсменов из 51 страны. Кира Леонова из Подмосковья завоевала серебряную медаль турнира, а Ян Богданов — бронзовую.

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Национальная сборная России стала обладательницей 16 медалей, семь из которых — золотые, две — серебряные и семь — бронзовые.

Первенство мира прошло с 23 ноября по 4 декабря в Ереване.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.

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