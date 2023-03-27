Подмосковье 27 марта 2023, 17:04 Подмосковье выиграло 16 медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

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Всероссийские соревнования «Коломенский лед» завершились в Подмосковье. Сборная региона выиграла девять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, участие в турнире приняли свыше 250 человек из 20 регионов России и Белоруссии. Конькобежцы прошли дистанции 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров.

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Золотые медали завоевали Виктория Морозова, Дарья Кочанова, Михаил Казелин, Марина Таунгавек, Мария Сыряная, Илья Иванов и Даниил Чмутов. Серебро взяли Ксения Сиразева, Кристина Ершова, и Марина Таунгавер. На третью ступень пьедестала встали Мария Сыряная, Дарья Качанова, Антон Водиченков и Павел Счастливцев.

Соревнования проходили 25 и 26 марта в Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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