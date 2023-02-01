01 февраля 2023, 12:41
Подмосковье выиграло 15 медалей на соревнованиях для спортсменов с ОВЗ
Единые игры специальной олимпиады для спортсменов с особенностями ментального развития завершились в Казани. Подмосковье выиграло 15 медалей: восемь золотых, шесть серебряных и одну бронзовую. Об этом сообщили в Минспорта региона.
В соревнованиях участвовали 1517 человек из 59 регионов России и 20 атлетов из Белоруссии. Подмосковье представили 10 спортсменов, среди которых пловцы, теннисисты, сноубордисты и дзюдоисты.
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Александр Цфганков занял третье место на соревнованиях по сноуборду. Татьяна Меркулова стала лучшей в дзюдо. В плавании золото взяли Алиса Анохина, Михаил Цырицанский, Инесса Казакова и спортсмены, выступающие в командных состязаниях. Серебро получили Денис Скаклаков и Михаил Царицанский.
Дмитрий Игнатьев и Федор Стародубцев взяли золото и серебро в настольном теннисе, в смешанных парах Дмитрий Игнатьев и Анастасия Матвеева, а также Федор Стародубцев и Ольга Орлова заняли вторые места.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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