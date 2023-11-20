20 ноября 2023, 17:52
Подмосковье выиграло 14 медалей на втором этапе чемпионата России по конькобежному спорту
Конькобежцы из Подмосковья завоевали 14 наград разного достоинства на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. В копилке региона шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.
В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что на чемпионат приехали конькобежцы почти из 30 регионов страны. Сильную сборную представила и Московская область.
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Елена Еранина, Ирина Кузнецова и Анастасия Шацких стали лучшими в командном спринте среди женщин. Представительницы Московской области Дарья Качанова и Анастасия Шацких заняли первое и второе места соответственно в гонке на 500 метров.
Еще одно золото Дарья Качанова завоевала в забеге на тысячу метров. Также в ее копилке — бронзовая награда в старте на 1,5 километра.
Среди мужчин на первую ступень пьедестала поднялся Даниил Алдошкин — он стал лучшим в масс-старте на 16 кругов. Две серебряные медали команде региона принес Михаил Казелин на дистанциях 500 и 1000 метров. Бронзу в командной гонке завоевали Даниил Чмутов, Максим Шарапов и Кирилл Родионов. У Шарапова также бронзовая медаль в забеге на 1,5 километра.
Второй этап Кубка России по конькобежному спорту прошел в Санкт-Петербурге с 17 по 19 ноября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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