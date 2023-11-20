Подмосковье 20 ноября 2023, 17:52 Подмосковье выиграло 14 медалей на втором этапе чемпионата России по конькобежному спорту Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Конькобежцы из Подмосковья завоевали 14 наград разного достоинства на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. В копилке региона шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что на чемпионат приехали конькобежцы почти из 30 регионов страны. Сильную сборную представила и Московская область.

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Елена Еранина, Ирина Кузнецова и Анастасия Шацких стали лучшими в командном спринте среди женщин. Представительницы Московской области Дарья Качанова и Анастасия Шацких заняли первое и второе места соответственно в гонке на 500 метров.

Еще одно золото Дарья Качанова завоевала в забеге на тысячу метров. Также в ее копилке — бронзовая награда в старте на 1,5 километра.

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

Среди мужчин на первую ступень пьедестала поднялся Даниил Алдошкин — он стал лучшим в масс-старте на 16 кругов. Две серебряные медали команде региона принес Михаил Казелин на дистанциях 500 и 1000 метров. Бронзу в командной гонке завоевали Даниил Чмутов, Максим Шарапов и Кирилл Родионов. У Шарапова также бронзовая медаль в забеге на 1,5 километра.

Второй этап Кубка России по конькобежному спорту прошел в Санкт-Петербурге с 17 по 19 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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