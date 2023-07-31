Подмосковье 31 июля 2023, 16:25 Подмосковье выиграло 13 медалей в финале Кубка России по плаванию ФОТО: ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Спортсмены из Подмосковья выиграли 13 медалей в финале Кубка России по плаванию. Это шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в финале турнира золото получила мужская сборная команда в эстафете 4×200 метров вольным стилем. На дистанции 100 метров брассом среди женщин Татьяна Белоногофф заняла второе место, а на дистанции 200 метров комплексным плаванием бронзу получила Дарья Рогожинова. Так, команда Подмосковья заняла третье место в медальном зачете и четвертое общекомандное место.

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Соревнования прошли с 25 по 30 июля в Казани.

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