Подмосковье 06 марта 2023, 16:53 Подмосковье выиграло 12 медалей на чемпионате России по художественной гимнастике

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Подмосковные спортсменки завоевали восемь золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате России по художественной гимнастике. Соревнования проходили с 23 февраля по 5 марта в Москве.

​Сразу пять медалей взяла чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира среди юниорок Лала Крамаренко. Она продемонстрировала лучшие результаты в упражнениях с мячом, обручем, лентой и булавами. Также спортсменка заняла третье место по итогам индивидуальной программы в многоборье. Таким образом, в активе подмосковной гимнастки четыре золота и одна бронза чемпионата страны.

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​Еще три награды завоевала Анна Попова. Девушка заняла первое место в индивидуальной программе в многоборье и два вторых места в упражнениях с обручем и лентой.

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Чемпионками России в многоборье стали спортсменки второй команды сборной России, в составе которой выступали подмосковные гимнастки Анна Грош и Нонна Нянина. Они получили золотые медали в командных упражнениях с лентами и мячами. Первая сборная России взяла золото в командных упражнениях с обручами.

В командном многоборье сборная Центрального федерального округа в составе с представительницами Московской области удостоилась второго места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на всероссийском форуме стартапов. С его помощью жители региона могут получать максимально полную информацию о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и многом другом.

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