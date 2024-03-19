Подмосковье 19 марта 2024, 12:11 Подмосковье выиграло 11 медалей на отборочном этапе летней спартакиады и первенстве ЦФО по боксу фото: СШОР по боксу Московской области

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Подмосковные спортсмены выиграли 11 медалей на отборочном этапе XII летней спартакиады учащихся России и первенстве ЦФО среди юношей 15-16 лет. Представители Московской области заняли три первых, три вторых и пять третьих мест.

Всего на соревнованиях выступили 197 спортсменов из 17 регионов России. Золотые медали в составе сборной Подмосковья завоевали: Давид Мамин в весовой категории до 50 килограммов, Аббосбек Гафуров в весовой категории до 60 килограммов и Григорий Григорян в весовой категории до 66 килограммов.

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Серебряными призерами турнира стали: Муслим Орипов, Руслан Мизерков и Давид Чайков. Бронзу выиграли Мирослав Автономов, Андрей Кольцов, Егор Валишвили, Ален Овсепян и Макар Акумов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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