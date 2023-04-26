26 апреля 2023, 18:11
Подмосковье выиграло 11 медалей на молодежных Дельфийских играх
В Саратове завершились XXII молодежные Дельфийские игры. Участники из Подмосковья выиграли 11 медалей, заняв в командном зачете четвертое место.
Московскую область на соревнованиях представляли 28 участников и два коллектива. Они выступили в 19 номинациях. Всего в играх соревновались более 2,5 тысячи человек из 80 субъектов России.
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По итогам состязаний в копилке Подмосковья оказалось шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронзовая.
Дельфийские игры — это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. В следующем году соревнования пройдут в Мордовии.
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Молодежь
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