Подмосковье 12 мая 2023, 09:30 Подмосковье выиграло 11 медалей на чемпионате России по спортивному ориентированию ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

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Спортсмены из Московской области завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате и первенстве России по спортивному ориентированию (спорт глухих). Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Соревнований, в которых приняли участие более 90 спортсменов из восьми регионов России, прошли в Уфе. Подмосковье представили шестеро спортсменов.

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Мария Новикова завоевала два золота и серебро в разных дисциплинах. Еще одно золото спортсменка добыла в эстафете, где выступила в команде с москвичками. У мужчин золото эстафеты также досталось подмосковным жителям в составе Никиты Смирнова, Ивана Садовникова и Павла Новикова. Последний дважды стал первым и в личных зачетах. Серебро и бронзу добыл для сборной Подмосковья Данил Осипов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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