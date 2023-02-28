Подмосковье 28 февраля 2023, 16:28 Подмосковье выиграло 10 медалей на всероссийских соревнованиях по конкуру

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Спортсменки из Подмосковья завоевали 10 наград всероссийских соревнований «Зимнее Первенство MAXIMAPARK» по конкуру. В них участвовали всадники из 10 регионов России, рассказали в Минспорта региона.

Чемпионкой первенства стала Дарья Волнухина, которая соревновалась в категории «дети». В самом сложном маршруте турнира победу одержала Вероника Щекотурова. Она прошла гран-при с препятствиями 145 сантиметров. Также она преодолела основную дистанцию гран-при без ошибок и укороченный маршрут на скорость.

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Обладателями медалей также стали Елена Сафронова, Даниил Дынник, Маруся Кнекова и Анастасия Чумичкина. Всего регион получил четыре бронзы, три серебра и три золота.

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Следящий турнир по конному спорту пройдет с 1 по 4 марта. Участники будут состязаться в дисциплине «выездка».

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