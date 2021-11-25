Подмосковье выдвинуло на пост президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова

Выборы президента Федерации фехтования России пройдут 15 декабря. Московская область выдвинула на этот пост своего кандидата. Им стал двукратный олимпийский чемпион, золотой медалист чемпионата мира и главный тренер сборной страны Ильгар Мамедов.

Такое решение приняли на внеочередной внеочередной конференции Федерации фехтования Московской области.

«За его плечами многолетний опыт управления национальной сборной России по фехтованию, воспитание заслуженных мастеров клинка и олимпийских чемпионов, а также развитие отечественного фехтования», — рассказал о кандидате от Московской области глава городского округа Химки и президент Федерации фехтования Подмосковья Дмитрий Волошин.

Ильгар Мамедов поблагодарил руководителя муниципалитета за хорошие слова, а также поздравил его с переизбранием на посту главы городского округа Химки.

Вторым пунктом повестки внеочередного собрания подмосковной Федерации фехтования стал выбор нового главного тренера сборной региона. Этот пост получил мастер спорта по фехтованию на рапирах Вячеслав Овчаров. Это опытный спортсмен и тренер. До приезда в Московскую область он руководил сборной Алтайского края.

Сейчас его главная задача — подготовить подмосковных спортсменов к предстоящим Олимпийским играм.

«Необходимо выстроить соответствующую подготовку, помочь спортсменам и создать для них условия, чтобы они достойно выступили», — рассказал Овчаров о своих планах.

Подмосковные спортсмены регулярно принимают участие в международных соревнованиях в составе сборной России. На прошедших в этом году в Токио Олимпийских играх выступали шпажисты Юлия Личагина и Сергей Ходос из Химок.

Дмитрий Волошин отметил, что в Подмосковье необходимо открывать новые школы фехтования, чтобы готовить новую смену спортсменов.

«Давайте, чтобы в 2022 году минимум две школы еще открылись у нас в области. Я не обещаю звезд с неба, но хотя бы минимум какой-то, чтобы Федерация росла», — призвал глава городского округа Химки.

Он подчеркнул, что сейчас ведет переговоры со своими коллегами из других округов, чтобы они рассмотрели возможность открытия новых фехтовальных залов.