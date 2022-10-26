Подмосковье выделит свыше 23 миллиардов рублей на новые социальные объекты в следующем году | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 18:17 Подмосковье выделит свыше 23 миллиардов рублей на новые социальные объекты в следующем году

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В 2023 году в Подмосковье планируют построить новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорткомплексы, всего 55 соцобъектов. Проектом бюджета на 2023 год на данные цели предусмотрено выделить 23,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

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«В рамках сбалансированного развития региона правительство Московской области делает акцент на строительство качественной социалки. Это значит не бездумное строительство школ, детских садов и поликлиник ради статистики. Главное — решение тех вопросов, которые беспокоят жителей», — отметила Наталия Масленкина.

Она напомнила, что Московская область является лидером по объемам строительства в России. Среди приоритетных направлений — расширение инфраструктуры здравоохранения и образования.

Согласно проекту бюджета на 2023 год, в регионе планируется ввести в эксплуатацию 14 современных детских садов и 24 школы. 1,4 миллиарда рублей направят на строительство объектов здравоохранения в Подмосковье в 2023 году.

Ранее стало известно, что участники экспедиции «Школа мечты» разработали проект для капремонта Котеревской школы в Истре.