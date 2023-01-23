Подмосковье 23 января 2023, 17:00 Подмосковье выделит свыше 100 миллионов рублей на закупку техники для тушения лесных пожаров в 2023 году

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Подмосковье закупит новую технику для тушения лесных пожаров в 2023 году. На это выделят свыше 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Как сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов, на закупку противопожарной техники выделят свыше 150 миллионов рублей, из которых 95% — региональный бюджет.

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«Помимо противопожарного оборудования, будут приобретены 13 единиц специализированной техники на сумму почти 128 миллионов рублей», — добавил он.

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Всю технику поставят в начале апреля до начала пожароопасного сезона. Глава Комлесхоза Олег Баженов сообщил, что автопарк «Центрлесхоза» ежегодно обновляется. Так, в этом году уже заключили три контракта на общую сумму более 52 миллионов рублей. По ним поставят три трактора с гусеничным шасси, малый лесопатрульный комплекс и седельный тягач с полуприцепом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.

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