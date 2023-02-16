Подмосковье 16 февраля 2023, 13:08 Подмосковье выделит почти 300 миллионов рублей на зарплаты советникам директоров школ в 2023 году

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В подмосковных школах ввели должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Мособлдума приняла закон, устанавливающий нормативы расходов на их деятельность.

В 2023 году на зарплаты советников директора по воспитанию будет выделено почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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«Создана новая организация „Движение первых“. Задача советников — не только ее развивать, но и активно взаимодействовать со всеми молодежными объединениями, участвовать во всевозможных событиях сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики», — сказала председатель комитета.

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Президент Владимир Путин поручил ввести новую должность в школах по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Таким образом, будет сформирована единая воспитательная среда, которая сможет вовлечь молодежь в общественно полезную деятельность. Сейчас должность советника есть в 710 школах Подмосковья.

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