Подмосковье 05 апреля 2024, 11:13 Подмосковье выделит около миллиарда рублей на гранты IT-компаниям в 2024 году Unsplash

Читать 360tv в

Различные меры поддержки предусмотрены для IT-компаний в Подмосковье. Так, в этом году на гранты представителям IT-сферы направят около миллиарда рублей.

«В условиях санкционного давления государство особое внимание уделяет поддержке и развитию IT-отрасли — ведь, без этого направления невозможно дальнейшее современное развитие экономики. Учитывая роль Подмосковья в IT-сфере страны, все возможные меры предоставляются и на уровне региона», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

Отмечается, что на конец первого квартала 2024 года в реестре содержатся общие сведения о 414 верифицированных IT-организациях. IT-компании и производители компьютерной техники могут получать гранты при создании новых рабочих мест на выплату заработной платы и приобретение оборудования.

Помимо этого, в марте 2023 года Мособлдума приняла закон, по которому организации, приобретающие программное обеспечение у подмосковных разработчиков, смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».