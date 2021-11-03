Подмосковье выделит почти 6 миллиардов рублей на поддержку предпринимателей в 2022 году
Мособлдума: 5,6 миллиарда рублей выделят на поддержку предпринимателей Подмосковья в 2022 году
В 2022 году на поддержку предпринимателей Подмосковья выделят 5,6 миллиарда рублей. Деньги направят из бюджета региона.
Область продолжит курс на поддержку предпринимателей в 2022 году, рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету Тарас Ефимов.
«В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в Московской области уже действуют специальные налоговые режимы: упрощенная и патентная система налогообложения», — отметил он.
Ефимов добавил, что по упрощенной системе уже установили пониженную ставку налога для ряда налогоплательщиков.
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По его словам, особый акцент в следующем году сделают на стимулировании роста поступления инвестиций, установку оптимальной налоговой нагрузки на предпринимателей, а также совершенствовании налоговых законов и не только.
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