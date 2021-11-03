Подмосковье выделит почти 6 миллиардов рублей на поддержку предпринимателей в 2022 году

В 2022 году на поддержку предпринимателей Подмосковья выделят 5,6 миллиарда рублей. Деньги направят из бюджета региона.

Область продолжит курс на поддержку предпринимателей в 2022 году, рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету Тарас Ефимов.

«В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в Московской области уже действуют специальные налоговые режимы: упрощенная и патентная система налогообложения», — отметил он.

Ефимов добавил, что по упрощенной системе уже установили пониженную ставку налога для ряда налогоплательщиков.

Впервые индивидуальные предприниматели региона могут воспользоваться налоговыми каникулами Тарас Ефимов.

По его словам, особый акцент в следующем году сделают на стимулировании роста поступления инвестиций, установку оптимальной налоговой нагрузки на предпринимателей, а также совершенствовании налоговых законов и не только.

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