Подмосковье выделит еще 240 млн рублей на развитие социальной сферы и ЖКХ

Более 240 миллионов рублей дополнительно выделят в Подмосковье на развитие ЖКХ и социально-культурной сферы в ближайшие три года. Закон об этом приняли на заседании Мособлдумы.

Деньги распределят на период с 2022-го по 2024-й, рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике Тарас Ефимов.

Депутаты собирали наказы избирателей, затем внесли их на рассмотрение в наш комитет. Мы включили 399 мероприятий на 240,5 миллиона рублей Тарас Ефимов.

По его словам, основную часть денег направят на социальную политику. В эту сферу вложат свыше 134 миллионов рублей, из которых более 110 миллионов пойдет на адресную помощь.

Областная больница Балашихи получит новый автомобиль за 1,5 миллиона рублей, а социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Можайске, например, — детскую спортивную площадку за 500 тысяч рублей.

«Также часть денег направим на сферу здравоохранения — более 79 миллионов», — уточнил Ефимов.

Депутат сообщил, что деньги пойдут в том числе на покупку современной техники для больниц и ремонт медицинских центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для ускоренного создания социальных объектов регион перенимает опыт Минобороны, где подход подразумевает качество и скорость.