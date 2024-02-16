Подмосковье 16 февраля 2024, 17:04 Подмосковье выделит еще 858 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для молодых семей Unsplash

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Программа «Молодая семья» работает в Подмосковье с 2007 года. За это время около пяти тысяч семей улучшили жилищные условия. В 2024 году программа поможет еще 270 семьям.

В прошлом году на реализацию программы из бюджета Московской области выделили 687 миллионов рублей, в этом — 858 миллионов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что срок действия программы продлили до 2025 года.

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Согласно условиям программы, в Подмосковье компенсация расходов на приобретение или строительство жилья составляет 30-35%. Чтобы вступить в нее, необходимо быть в возрасте до 35 лет, нуждаться в жилье, проживать и иметь регистрацию в Московской области, а также иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья.

Чтобы получить субсидии на жилье, необходимо обратиться в местные органы власти.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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