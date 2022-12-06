Подмосковье 06 декабря 2022, 10:27 Подмосковье выделит еще 1,8 миллиарда рублей на реабилитацию пациентов с ковидом в 2022 году Unsplash

Читать 360tv в

Мособлдума рассмотрит законопроект о дополнительном финансировании регионального фонда медицинского страхования на 2022 год. Средства в объеме 1,8 миллиарда рублей планируется направить на лечение и реабилитацию пациентов с COVID-19.

«Дополнительные средства пойдут на оплату лечения застрахованных по ОМС жителей Подмосковья с заболеванием COVID-19. Кроме этого, в Подмосковье особое внимание уделяется реабилитации граждан, которые уже переболели», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он уточнил, что решение о дополнительном финансировании будет принято 8 декабря на заседании Мособлдумы.

Реклама

В 2022 году в Московской области ковидом переболели как минимум 157 тысяч жителей. Углубленную диспансеризацию после болезни прошли свыше 150 тысяч человек.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».