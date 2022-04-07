Подмосковье выделит больше денег на жилье детям-сиротам

Закон, позволяющий увеличить финансирование на обеспечение жильем детей-сирот, приняли на 20-м заседании Мособлдумы.

Игорь Брынцалов сообщил что в текущем году на предоставление жилых помещений из бюджета выделено 2,8 миллиарда рублей. В этом году 834 человека планируется обеспечить жильем.

«Санкции, экономическая ситуация не должны никак отразиться на выполнении всех наших социальных обязательств. Дети-сироты должны быть обеспечены комфортным и качественным жильем, и при этом в срок. Поэтому мы должны предусмотреть дополнительное финансирование», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он отметил также, что никаких сокращений по социальным программам быть не должно. При необходимости в оперативном режиме в программы будут вноситься соответствующие изменения, чтобы вовремя реагировать на текущую ситуацию, подчеркнул спикер Мособлдумы.

Первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова пояснила, что в настоящее время для расчета субвенций муниципалитетам на предоставление жилья детям-сиротам берется во внимание цена одного квадратного метра. Эта цена устанавливается раз в год и представляет собой стоимость метра в третьем квартале предыдущего года.

Новый закон устанавливает, что цена квадратного метра будет устанавливаться два раза в год — при утверждении бюджета и при его уточнении. При утверждении будет приниматься во внимание цена в третьем и четвертом кварталах текущего года, а при уточнении — в первом и втором кварталах.

Закон предусматривает ежегодное уточнение субвенции. В 2022 году уточнение субвенции предусмотрено.