Подмосковье 16 ноября 2022, 16:57 Подмосковье выделит более 8 миллиардов рублей на поддержку предпринимателей в 2023 году

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Предпринимателей Подмосковья продолжат поддерживать, чтобы сохранить устойчивость экономики и обеспечить занятость жителей. В 2023 году помощь также окажут предприятия, работающим в реальном секторе экономики, рассказала министр экономики и финансов области Наталия Масленкина.

На реализацию программы «Предпринимательство Подмосковья» в следующем году выделят 8,1 миллиарда рублей из регионального бюджета. Из них 3,5 миллиарда потратят на развитие индустриальных парков и особой экономической зоны. Это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. также вырастут расходы на поддержку инвесторов и импортозамещающих предприятий, на них выделят 2,1 миллиарда рублей. На оказание мер поддержки в бюджет заложили еще 1,6 миллиарда.

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На финансирование программе «Сельское хозяйство» в 2023 году выделят 5,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда направят на поддержку животноводства и растениеводства. Еще 1,6 миллиарда потратят на развитие инвестиционного потенциала этой сферы — модернизацию 11 объектов и строительство селекционно-племенного комплекса.

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Также регион выделит 4,6 миллиарда рублей на госпрограмму «Цифровое Подмосковье». Их используют для мероприятий в сфере информационной безопасности, сопровождение и развитие цифровых платформ, а также предоставление грантов IT-компаниям и развитие МФЦ.

Наталия Масленкина отметила, что помощь реальному сектору экономики и предпринимателям — это вложение в развитие экономики. Приоритетными направлениями при этом стали те, которые снимают инфраструктурные барьеры и ограничения, дающие наибольший эффект для роста инвестиций.

«После ухода западных предприятий освободились ниши, которые возможно занять. Мы вполне способны „вырастить“ своих предпринимателей, которые помогут не только вывести экономику на докризисный уровень, но и поспособствовать ее динамичному развитию», — отметила она.

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