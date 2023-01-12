Подмосковье 12 января 2023, 13:34 Подмосковье выделит более 687 миллионов рублей на жилье молодым семьям в 2023 году

Читать 360tv в

Более 230 семей из 48 городских округов Подмосковья получили свидетельства на приобретение жилья с начала года в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей». В проект бюджета Подмосковья на 2023 год включили более 687 миллионов рублей на обеспечение жителей области жильем. Из них 111 миллионов из федерального бюджета.

«Расходы предполагают предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

Чтобы стать участником программы, семья должна соответствовать следующим критериям: возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, у семьи есть доход, позволяющий получить кредит, молодые супруги признаны нуждающимися в жилом помещении и проживают в Подмосковье.

Реклама

Размер выплаты и расчетная площадь зависят от количества членов семьи. Так, молодая семья без детей получает 30% от расчетной стоимости квартиры, а семья хотя бы с одним ребенком — 35%. Норматив стоимости квадратного метра для расчета субсидии устанавливает муниципальное образование.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.