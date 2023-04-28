Подмосковье 28 апреля 2023, 10:22 Подмосковье выделит более 134 миллиардов рублей на поддержку медиков в этом году

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Ежегодно 28 апреля в России отмечается профессиональный праздник медицинских работников, занятых в службе скорой помощи. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил подмосковных врачей и напомнил о мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться.

«Ситуации бывают разными, на взвешенные и обдуманные решения иногда совсем нет времени. Способность медицинских работников, оказывающих срочную, экстренную помощь, сделать все от них зависящее, применить весь спектр знаний и спасти человека — заслуживает самых искренних слов благодарности», — заявил Брынцалов.

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Он подчеркнул, что Московская область уделяет большое внимание сфере здравоохранения. Так, в 2023 году на госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» будет выделено более 134,5 миллиарда рублей. Средства направят на ремонт медучреждений, обновление парка машин скорой помощи, выплаты медикам и многое другое.

Председатель Мособлдумы напомнил, что в регионе действуют различные меры поддержки для врачей. Они могут воспользоваться социальной ипотекой, получить компенсацию за аренду жилья или земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Также молодые специалисты могут претендовать на ежемесячные доплаты в размере трех тысяч рублей.

Сейчас в состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят 55 подстанций и 83 поста. На линии ежедневно осуществляют выезды более 650 бригад, а в штате МОССМП числится свыше 10,1 тысячи работников.

На 2023 год запланирован ремонт на 12 объектах СМП — восьми подстанциях, двух постах и двух гаражных помещениях. Кроме того, в Подмосковье построят еще пять подстанций скорой медицинской помощи. Три новых объекта уже заработали в Кашире, Видном и Солнечногорске.

В этом году автопарки пополнятся 104 автомобилями скорой медицинской помощи. На данный момент МОССМП обладает 1065 единицами транспортных средств, из которых 84 — служебные и 981 — автомобили СМП. Автомобили оснащены современным оборудованием для оказания жителям качественной медицинской помощи — системой ГЛОНАСС, кардиографами с дистанционной передачей ЭКГ, дефибрилляторами-мониторами, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в Подмосковье. Для медицинских работников действуют различные меры поддержки и льготы.

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