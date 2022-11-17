Подмосковье 17 ноября 2022, 13:11 Подмосковье выделит более 130 миллиардов на медицинское страхование жителей в 2023 году

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Мособлдума приняла бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год. В него заложилисвыше 150 миллиардов рублей.

Директор фонда Людмила Данилова рассказала, что доходы и расходы ТФОМС в 2023 году составят 151,6 миллиарда рублей. Это на 3,2% больше, чем в 2022-м.

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На реализацию программы ОМС регион выделит 131,8 миллиарда рублей, на дополнительное образование медиков, а также приобретение и ремонт оборудования — 628 миллионов, на оказание помощи жителям Подмосковья в других регионах — 12 миллиарда.

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Первичную медицинскую помощь профинансируют на 50,2 миллиарда рублей, что на пять миллиардов больше, чем в прошлом году. На работу скорой помощи выделят восемь миллиардов.

Кроме того, в 2023 году выделят три миллиарда на медицинскую реабилитацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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