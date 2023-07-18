Подмосковье 18 июля 2023, 11:08 Подмосковье выделит 82 миллиона рублей на поддержку проектов в сфере развития гражданского общества Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Читать 360tv в

Конкурс на гранты для некоммерческих организаций на развитие гражданского общества запустили в Подмосковье. Общая сумма субсидий в этом году превысит 82 миллиона рублей.

Как рассказала глава Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, грантовый конкурс пройдет в регионе в третий раз. Заявки будут принимать до 15 августа.

Реклама

«В Московской области много некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые развивают наше Подмосковье. Правительство Московской области регулярно и активно поддерживает подобные инициативы, и грантовый конкурс для НКО — один из таких инструментов», — отметила она.

Получить финансовую поддержку можно для реализации социально значимых проектов по нескольким направлениям. Среди них культура и искусство, социальная защита, молодежная политика и волонтерская деятельность. Заявку могут подать все зарегистрированные в регионе НКО, подходящие под требования участия. Узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке.

После проверки заявок начнется экспертиза. Она продлится до 29 сентября. За это время экспертная комиссия составит рейтинг проектов в соответствии с полученными баллами. Победителей объявят не позднее 4 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».