Подмосковье 03 февраля 2023, 16:03 Подмосковье выделило за год более 5 миллиардов рублей на выплаты семьям при рождении первого ребенка

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В 2022 году 41,8 тысячи семей, родивших или усыновивших первого ребенка, получили ежемесячные выплаты в Подмосковье. Более 18,7 тысячи семей обратились за помощью впервые.

За год на выплаты родителям было направлено 5,1 миллиарда рублей. Средства были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография».

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«В целом расходы на реализацию национального проекта „Демография“ в 2022 году достигли 16,9 миллиарда рублей, в том числе 5,6 миллиарда рублей — средства федерального бюджета. Исполнение составило 99%», — сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

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Она также подчеркнула, что в 2022 году 8,3 тысячи семей Московской области воспользовались средствами регионального маткапитала, 309,3 тысячи — получили ежемесячную денежную выплату на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, родителям новорожденных в этом году предлагали на выбор подарочный набор или выплату в размере 20 тысяч рублей для приобретения всего необходимого для ребенка. Так, подарки выбрали 3,18 тысячи семей, денежную помощь — 62,5 тысячи.

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