Подмосковье 17 февраля 2023, 11:02 Подмосковье выделило свыше трех миллиардов рублей на жилье сиротам в 2023 году

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Подмосковье поддерживает детей-сирот, обеспечивая их жильем. Так, в 2022 году более 760 человек получили квартиры или сертификаты на покупку недвижимости.

«Более трех миллиардов рублей выделено в Подмосковье на обеспечение жильем детей-сирот. Теперь у них есть выбор: получить квартиру или жилищный сертификат на ее покупку», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Она также подчеркнула, что на данный момент сертификаты получили 22 жителя Подмосковья из Люберец, Одинцова, Орехово-Зуева, Ступина и Электрогорска. В региональном Министерстве соцразвития подчеркнули, что сертификат поможет сиротам самостоятельно выбирать себе квартиру в любом округе.

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