Подмосковье 15 марта 2023, 15:44 Подмосковье выделило свыше 85 миллионов рублей на выплаты по уходу за инвалидами с начала года https://ru.freepik.com

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Свыше 85 миллионов рублей выплатили ухаживающим за инвалидами жителям Подмосковья с начала года. Даной мерой поддержки пользуются около тысячи человек.

«Размер выплаты составляет порядка 28 тысяч рублей. Данную выплату могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают на дому за инвалидом первой или второй группы», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Чтобы получать выплаты, инвалид должен быть признан нуждающимся в стационарном обслуживании. Мера поддержки назначается на полгода, а для ее продления требуется заявление и согласие инвалида. Получить услугу можно по ссылке.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов, сирот и бизнеса в Подмосковье.

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