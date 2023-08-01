Подмосковье 01 августа 2023, 12:34 Подмосковье выделило свыше 300 миллионов рублей на субсидии и гранты предпринимателям в этом году

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Конкурс на получение субсидий для социального бизнеса и молодых предпринимателей стартует в Подмосковье 1 августа. Для их поддержки в этом году регион выделил 311 миллионов рублей.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, Подмосковье входит в число лидеров по количеству социальных предпринимателей уже несколько лет. В этом году такой статус получили 940 компаний.

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«Социальные предприятия смогут получить компенсации части затрат по аренде, коммунальным платежам. Это станет ещё одной важной дополнительной мерой поддержки. Заявку можно подать на региональном портале госуслуг», — сказал он.

Размер субсидии для социальных предприятий составит не более 85% затрат и до трех миллионов рублей. Они смогут компенсировать средства, потраченные после 1 сентября 2022 года по направлениям аренды и оплаты коммунальных услуг, выкупа помещения, ремонта, приобретения оборудования и многим другим. Подать заявку можно на «Госуслугах».

Размер грантов для социальных и молодых предпринимателей составит не более 500 тысяч рублей. Его можно будет потратить на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, присоединение коммуникаций и многое другое. Подать заявку также можно на региональном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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