Подмосковье 06 июля 2023, 18:32 Подмосковье выделило свыше 3 миллиардов рублей субсидий на поддержку аграриев с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С начала года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья направило более 60% от годового плана субсидий на поддержку аграриев. Так, сельхозпроизводители Московской области получили свыше трех миллиардов рублей.

Средства распределили между сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК. Они получили поддержку по 16 видам субсидий.

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«Из них в полном объеме перечислены средства в поддержку малых форм хозяйствования, производства овощей открытого и защищенного грунта, на развитие мясного животноводства, производство и реализацию зерновых культур, а также на развитие сельского туризма», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ежегодно в Подмосковье господдержку получают около 300 сельхозпроизводителей. В этом году ведомство направит 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона. Он пообщался с руководителями сельхозпредприятий и обсудил планы по их развитию и поддержке.

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